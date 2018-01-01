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عاجل.. رئيس الزمالك يتصل خصيصا بلقجع للفوز بخدمات الكعبي

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 12:59 عاجل.. رئيس الزمالك يتصل خصيصا بلقجع للفوز بخدمات الكعبي | سبور
عاجل.. رئيس الزمالك يتصل خصيصا بلقجع للفوز بخدمات الكعبي
دخل مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لكرةالقدم، في مفاوضات رسمية مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للفوز بخدمات المهاجم أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي المحلي ومهاجم

" شوف سبور"

دخل مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لكرةالقدم، في مفاوضات رسمية مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للفوز بخدمات المهاجم أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي المحلي ومهاجم فريق نهضة بركان.

وذكرت تقارير مصرية، أن مرتضى اتصل بفوزي لقجع لإخباره باهتمامه الكبير للموهبة المغربية الكعبي، معبرا له عن إعجابه بأدائه رفقة المنتخب المغربي المحلي في نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تسجيله لـ 6 أهداف وتصدر هدافي البطولة الإفريقية .

وتألق أيوب الكعبى بشكل ملفت فى بطولة أمم إفريقيا للمحليين التى أقيمت مؤخرا بالمغرب، وحصد لقب الهداف بتسجيل 6 أهداف للأسود وهو مهاجم مغربى يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب بنادى نهضة بركان المغربى قادما من نادى الراسينغ البيضاوى.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أيوب الكعبي

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