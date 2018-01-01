عــاجل: مغربي شدوه فبرشلونة هدد الإسبان بالقتل ﻿

أكدت وزارة الداخلية الاسبانية أن الشرطة الوطنية الإسبانية اعتقلت اليوم الثلاثاء مواطنا مغربيا بتيراسا في إقليم برشلونة ( شمال شرق ) لإشادته بالإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية .

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أكدت وزارة الداخلية الاسبانية أن الشرطة الوطنية الإسبانية اعتقلت اليوم الثلاثاء مواطنا مغربيا بتيراسا في إقليم برشلونة ( شمال شرق ) لإشادته بالإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية .

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن هذا الشخص الذي يبلغ من العمر 45 سنة تم اعتقاله " لدفاعه واعتناقه للإيديولوجية السلفية المتطرفة لتنظيم ( داعش ) الإرهابي " مشيرة إلى أن المشتبه به كان " يقدم نفسه كعضو في هذه المنظمة الإرهابية " كما كان يدعو إلى تنفيذ هجمات لتحقيق أهداف هذا التنظيم .

وأضاف نفس المصدر أن الشخص المعتقل كان قد انخرط في " عملية تطرف متقدمة بسبب الاستخدام المفرط للتسجيلات والوثائق الدعائية لهذا التنظيم الإرهابي " .

وحسب وزارة الداخلية الإسبانية فإن المشتبه به الذي كان يهدد بقتل المواطنين الإسبان ظل يشيد بالعمليات الإرهابية التي تم تنفيذها بكل من برشلونة وكامبريلس خلال شهر غشت الماضي مشيرة إلى أنه كان على استعداد تام لارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية .

وكان المتهم يسعى دائما إلى عدم إثارة شكوك الأجهزة الأمنية من خلال اعتماده لطريقة عيش طبيعية فضلا عن اتخاذه لعدة تدابير أمنية احترازية خاصة في اتصالاته وتحركاته .

وبالنسبة لوزارة الداخلية الإسبانية فإن هذه العملية التي مكنت من اعتقال المشتبه به استهدفت بالخصوص تحييد وإبطال " تهديد محتمل " لأمن البلاد خاصة وأن الشخص المعتقل كان قد دخل في مسلسل متقدم من التطرف قد يقوده إلى ارتكاب عمل إرهابي .