هام لمستخدمي الفيسبوك..طريقة جديدة تمكنكم من قراءة الرسالة دون علم مرسلها ﻿

كشف تطبيق ''فيسبوك ماسنجر'' للتراسل الفوري، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عن طرحه لتقنية منذ مدة، تظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أم لا.

"شوف تيفي"

كشف تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن طرحه لتقنية منذ مدة، تظهر ما إذا كان متلقي الرسالة قرأها أم لا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام، يومه الثلاثاء، فإن التقنية أصابت الكثير من المستخدمين بإزعاج شديد، حيث يرغب البعض في قراءة الرسائل من دون أن يظهر ذلك، لتجنب الرد في الوقت الحالي على تلك الرسائل، مشيرة إلى أن التقني المتخصص طرح طريقة يمكن من خلالها قراءة الرسائل والإطلاع عليها من دون أن تظهر للمرسل أنك اطلعت عليها، ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" الشهيرة.

وأكدت المصادر ذاتها بأنه ولمنع ظهور "العلامة الزرقاء" على المستخدمين وضع الهاتف على وضع الطيران، أو إغلاق خدمة الإنترنت على الهاتف، ثم الدخول إلى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" وفتح الرسالة المرادة، والخروج من التطبيق بمجرد قراءة الرسالة المرغوب فيها.