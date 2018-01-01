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عاجل..انسحاب هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وهاشنو وقع فجلسة المحاكمة

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 12:31 عاجل..انسحاب هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وهاشنو وقع فجلسة المحاكمة | بوليتيك
عاجل..انسحاب هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وهاشنو وقع فجلسة المحاكمة
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، توقفت بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتابعين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه، والتي تجرى فصولها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، توقفت بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتابعين.

وأكد الموفد بأن محامي هيئة الدفاع والمعتقلين، شرعوا في الصراخ والاحتجاج ما أثار الفوضى العارمة خلال الجلسة، وذلك عقب عرض صور لحساب الفيسبوك الخاص بأحد المعتقلين والتي تظهر إحداها، وضعه لتدوينة يحرض فيها على مواجهة رجال الأمن بالعنف.

وأوضح الموفد بأن هيئة الدفاع والمعتقلين المتواجدين بالقفص الزجاجي، عبروا عن رفضهم لمضمون الصور، مؤكدين بأن الحساب المعروض ليس للمعتقل ، مشيرا إلى أن الوكيل العام تدخل من أجل تلطيف الأجواء لكن هيئة الدفاع قررت الانسحاب خارج القاعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي القفص الزجاجي القاعة الانسحاب

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