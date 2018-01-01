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فضيحة..ضبط مدير مؤسسة تعليمية مع متزوجة كيمارسو الجنس داخل سيارة بوزان

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 12:29 فضيحة..ضبط مدير مؤسسة تعليمية مع متزوجة كيمارسو الجنس داخل سيارة بوزان | حوادث و حقوق
فضيحة..ضبط مدير مؤسسة تعليمية مع متزوجة كيمارسو الجنس داخل سيارة بوزان
لم تهدأ بعد تداعيات الخيانة الزوجية التي أسقطت رئيسي جماعتين ببنسليمان، حتى وردت أخبار من وزان، صباح أمس الإثنين، تفيد بإيقاف مدير مدرسة تعليمية عمومية متلبسا بممارسة الجنس مع امرأة متزوجة لها

"شوف تيفي"

لم تهدأ بعد تداعيات الخيانة الزوجية التي أسقطت رئيسي جماعتين ببنسليمان، حتى وردت أخبار من وزان، صباح أمس الإثنين، تفيد بإيقاف مدير مدرسة تعليمية عمومية متلبسا بممارسة الجنس مع امرأة متزوجة لها ثلاثة أبناء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد هزت القضية المدينة الصغيرة، سيما أن الأمر يتعلق بمدير مؤسسة للتعليم الابتدائي متزوج، كما أن شريكته متزوجة هي الأخرى ولها ثلاثة أبناء أكبرهم سنا لا يتجاوز 10 سنوات.

وأوضحت مصادر اليومية أن المتهمين أوقفا مساء أول أمس الأحد، صدفة، أثناء مرور دورية أمنية من مكان خال بتجزئة المنظر الجميل بدائرة زومي ، إذ انتبهت عناصر الشرطة إلى وجود سيارة من نوع "كونغو" في مكان مشبوه وعند الاقتراب منها لاحظ رجال الأمن أنها تتحرك، ما قادهم للتعرف على ملابسات توقفها بالمكان وأيضا الاطلاع على أسباب اهتزازها.

وزادت المصادر نفسها أن مفاجأة عناصر الأمن كانت كبيرة عندما شاهدوا شخصا يمارس الجنس على امرأة، وهما في وضعية مخلة بالحياء، ما دفع إلى طرق الباب إذ حينها انتبه الظنينان إلى عناصر الشرطة ليحاولا ستر عوراتهما قبل أن يتم إيقافهما ومطالبتهما بوثائق الهوية.

وأشارت المصادر ذاتها أن المدير حاول استمالة أفراد الأمن وإغرائهم إلا أنهم هددوه بتحرير متابعة أخرى، في حين حاولت المتهمة أن تنفي زواجها إلا أن إدلاءها ببطاقة تعريفها البيومترية فضحها، إذ عثر على حالتها العائلية ولقب زوجها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصباح وزان ممارسة الجنس الهوية

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