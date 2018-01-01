الأصالة والمعاصرة يستفسر وزير الرياضة عن قضية تحويل الأندية إلى شركات رياضية ﻿

تطرق فريق حزب ''الأصالة والمعاصرة''، في مجلس النواب، لقضية تحويل الأندية الوطنية إلى شركات رياضية، بسؤال لوزير الشباب والرياضية، عن سبب ''عدول الحكومة'' عن إخراج القوانين التنظيمية التي تسمح لإحداث

" شوف سبور"

تطرق فريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، في مجلس النواب، لقضية تحويل الأندية الوطنية إلى شركات رياضية، بسؤال لوزير الشباب والرياضية، عن سبب "عدول الحكومة" عن إخراج القوانين التنظيمية التي تسمح لإحداث شركات ومقاولات رياضية.

وتقدم أحمد ابريجة، في جلسة الأسئلة الشفهية، مساء يوم الاثنين 29 يناير الجاري، بـ"الكشف عن حزمة الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة إخراج الشركات الرياضية من رحم النوادي والفرق المغربية.

وأكد النائب أن الوضعية الاستثنائية التي تعرفها الجموع العامة للفرق الرياضية وما يشوبها من اختلالات تزيد من صعوبة ولادة شركات من ر حم هذه الفرق.

ودعا الوزير المعني إلى "إطلاع الرأي العام الوطني حول الإجراءات المواكبة لهذا الإصلاح الذي ينبغي أن تكون في مستوى تطلعات المغاربة الرياضية في المحافل الدولية".