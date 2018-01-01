النصر ينهي ارتباطه مع جيبور ويستقطب التونسي الفرجاني ﻿

كشف فريق النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع التونسي الفرجاني ساسي لاعب خط وسط الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 3 سنوات ونصف ينتهي في صيف 2021، مع إنهاء علاقته بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور.

" شوف سبور"

كشف فريق النصر السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع التونسي الفرجاني ساسي لاعب خط وسط الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 3 سنوات ونصف ينتهي في صيف 2021، مع إنهاء علاقته بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور.

وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن إدارة النادي أنهت اتفاقها مع ساسي، ووجهت الشكر لإدارة الترجي على التعاون المثمر خلال عملية المفاوضات.

يذكر أن جيبور لم يسجل مع النصر في الدوري السعودي سوى هدفين أمام الأهلي والفتح، وذلك منذ التعاقد معه في شهر غشت الماضي قادما من ريو إفي البرتغالي.