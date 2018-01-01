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السجن النافذ للبوليسي الشهير هشام الملولي.. ها شحال غادي يدوز ديال الحبس

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 11:55 السجن النافذ للبوليسي الشهير هشام الملولي.. ها شحال غادي يدوز ديال الحبس | حوادث و حقوق
السجن النافذ للبوليسي الشهير هشام الملولي.. ها شحال غادي يدوز ديال الحبس
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، بالسجن النافذ في حق الشرطي السابق الشهير ''هشام ملولي'' لسنة واحدة وأخرى موقوفة التنفيذ.

"شوف تيفي"

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، بالسجن النافذ في حق الشرطي السابق الشهير "هشام ملولي" لسنة واحدة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وكان هشام الملولي قد تمت متابعته من أجل الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب، عقب تقدم عارضة أزياء وفتاة أخرى بشكاية للمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن عارضة الأزياء المدعوة " "كوثر برجي"، كانت قد كشفت لـ "شوف تيفي" قبل أشهر أن الشرطي الملولي ،سبق و عرض عليها الدخول في علاقة غير شرعية لكنها رفضت و بعد مدة طويلة من هذا العرض المرفوض التقت به صدفة بمراكش ليوجه لها عبارات السب الخادشة بالحياء أمام صديقاتها و بعد دخولهما في جدال ،نزل من سيارته و اعتدى عليها بالضرب المبرح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام ملولي عارضة الأزياء الشرطي

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