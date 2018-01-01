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بيكيه يمدد عقده رفقة برشلونة حتى سنة 2022

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 11:34 بيكيه يمدد عقده رفقة برشلونة حتى سنة 2022 | سبور
بيكيه يمدد عقده رفقة برشلونة حتى سنة 2022
كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم متصدر الدوري الإسباني أنه مدد عقد مدافعه جيرار بيكي حتى سنة 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.

شوف سبور

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم متصدر الدوري الإسباني أنه مدد عقد مدافعه جيرار بيكي حتى سنة 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.

 وبهذا الصدد، قال بيكي الذي قضى حوالي 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده يوم أمس الإثنين « أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا »، وأضاف « أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".

ومن جهته قال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتلاني خلال لقاء صحفي، "هذا يوم استثنائي، جيرار بيكي يملك خبرة كبيرة وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده ....المفاوضات كانت سهلة للغاية ».

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