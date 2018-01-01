هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة مجزرة تطوان ﻿

اضطرت المصالح الأمنية بتطوان، بتنسيق مع النيابة العامة، لإلغاء إعادة تمثيل جريمة حي بوسافو التي راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة، بسبب الظروف المحيطة بالجريمة وكذلك وضعية المتهم الذي لم يكن

"شوف تيفي"

اضطرت المصالح الأمنية بتطوان، بتنسيق مع النيابة العامة، لإلغاء إعادة تمثيل جريمة حي بوسافو التي راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة، بسبب الظروف المحيطة بالجريمة وكذلك وضعية المتهم الذي لم يكن في حالة صحية وعقلية سليمة، وكذلك مخافة حدوث أي رد فعل بسبب الغضب الكبير الذي خلفته الواقعة والتي ما زالت ترخي بظلالها على الحي.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإنه ارتباطا بذلك تم تقديم المتهم أمام النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي بتطوان، وإحالته على قاضي التحقيق، للكشف عن مزيد من التفاصيل وفك اللغز الذي يحيط بها.

وكان المتهم قد تم الاحتفاظ به في زنزانة معزولة خلال وضعه رهن الحراسة النظرية كما تم اتخاذ كل الاحتياطات خلال إيداعه السجن .