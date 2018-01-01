ورشة عمل خاصة بالمنتخب المغربي بهذه المدينة الروسية قبل المونديال ﻿

اختارت روسيا مدينة سوتشي لتحتضن في الـ27 و28 من شهر فبراير المقبل، زوارا أجانب في الطريق إلى كأس العالم، ومن المقرر أن تقام ورشة عمل خاصة بمنتخبات مونديال روسيا 2018 .

"شوف تيفي"

اختارت روسيا مدينة سوتشي لتحتضن في الـ27 و28 من شهر فبراير المقبل، زوارا أجانب في الطريق إلى كأس العالم، ومن المقرر أن تقام ورشة عمل خاصة بمنتخبات مونديال روسيا 2018 .

وحسب موقع "روسيا اليوم" فسيشارك في ورشة العمل ممثلون عن البلدان الـ32 المؤهلة للنهائيات، بما في ذلك المدربون وأطباء المنتخبات والخبراء في المجالات الفنية والتعاون الإعلامي والسكن والأمن والجوانب اللوجستية والنقل والتسويق، حيث سيحضرون مجموعة من الدورات الإعلامية التي تغطي جوانب مختلفة من المشاركة القادمة.

وأشار الموقع الروسي أن سيرجي ميتريفيلي، سفير مدينة سوتشي الخاص بمونديال روسيا 2018 ، قال: "سوتشي فخورة بأن تكون أول مدينة مضيفة تستقبل ضيوفا دوليين في 2018."، مضيفا: "في العام الماضي خلال كأس القارات، أظهرنا مدى قدرتنا على استضافة أكبر فرق كرة القدم ومشجعيها، والآن تتطلع المدينة بأكملها على أحر من الجمر لموعد مهرجان كرة القدم الحقيقي واستضافة المشجعين من مختلف البلدان".

تجدر الإشارة إلى أن ملعب فيشت في سوتشي سيستضيف 6 مباريات خلال كأس العالم، بما في ذلك مباراة في ثمن النهائي وأخرى في دور الربع.