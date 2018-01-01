عاجل.. فريق مغربي محاصر بين الثلوج بمدينة ميدلت ﻿

كشفت تقارير إخبارية، أن مجموعة من المسافرين أخبروا ذويهم بالراشدية، أنهم محاصرون على متن حافلات للنقل العمومي في مدينة ميدلت.

" شوف سبور"

كشفت تقارير إخبارية، أن مجموعة من المسافرين أخبروا ذويهم بالراشدية، أنهم محاصرون على متن حافلات للنقل العمومي في مدينة ميدلت.

وأفاد موقع الأحداث المغربية، أن فريق اتحاد الراشيدية لألعاب القوى، تمت محاصرته بالثلوج بمدينة ميدلت بسبب الظروف المناخية.

وجاء في تدوينة النادي نقلا عن الموقع الرسمي للصحيفة: " والآن وردت علينا أنباء عن مبيت ليلة أخرى (الاثنين)؛ أي بميزانية ×3 ، ومنحة الجامعة الملكية لألعاب القوى ومنحة الجهة لم تتوصل بها أي جمعية أو نادي لهذا نطلب من السيد الرئيس تسريع وتيرة المنح لأن جل الأندية الرياضية تعاني من مشاكل التنقلات البعيدة".

وحسب ذات التدوينة فإن " فريق رياضي فتي الآن هو محاصر بمدينة ميدلت، ومواطنون كثر عالقون مند يومين بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة، وفي درجة حرارة جد منخفضة، في غياب للمأكل و المشرب، كما هو الحال لمئات المواطنين محاصرين في مختلف طرق و مسالك جهة درعة تافيلالت".