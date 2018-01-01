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غريب.. الحكومة تعد لقانون يتعلق بـ"نشر الأخبار الزائفة" دون استشارة النقابة الوطنية للصحافة المغربية

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 10:53 غريب.. الحكومة تعد لقانون يتعلق بـنشر الأخبار الزائفة دون استشارة النقابة الوطنية للصحافة المغربية | صحافة
غريب.. الحكومة تعد لقانون يتعلق بـ"نشر الأخبار الزائفة" دون استشارة النقابة الوطنية للصحافة المغربية
استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن الحكومة المغربية تحضر لتشريع قانون يتعلق بما تسميه الحكومة ب ''نشر الأخبار الزائفة''، دون استشارتها من طرف أية جهة حكومية أو غير حكومية، كما كانت

شوف تيفي

استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن الحكومة المغربية تحضر لتشريع قانون يتعلق بما تسميه الحكومة ب "نشر الأخبار الزائفة"، دون استشارتها من طرف أية جهة حكومية أو غير حكومية، كما كانت الاستشارة سابقا وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام.

وعبرت النقابة عن استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا.

وأضافت النقابة في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، فإن هذا الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الأطراف وخصوصا المهنيين، كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News.

لذلك كله وغيره كثير، تنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى، وتعبر عن معارضتها الشديدة له، وتطالب بالوقف الفوري لهذه المحاولة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قانون تشريع النقابة معارضة

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