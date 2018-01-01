لقجع غاضب من بنشرقي لهذا السبب ﻿

عبر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن غضبه من اللاعب أشرف بنشرقي بعد أدائه في مباراة ناميبيا ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تضييعه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل.

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عبر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن غضبه من اللاعب أشرف بنشرقي بعد أدائه في مباراة ناميبيا ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تضييعه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليومه الثلاثاء، فإن بنشرقي بات منشغلا بانتقاله إلى الهلال السعودي أكثر من تركيزه على مباريات المنتخب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن لقجع عقد اجتماعا رفقة المهاجم من أجل حثه على التركيز مع المنتخب الوطني وعدم الاهتمام أكثر بفريقه الجديد.

تجدر الإشارة، إلى أن بنشرقي التحق بالهلال السعودي في صفقة تاريخية بعدما تجاوزت قيمتها المالية خمسة ملايير.