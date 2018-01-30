عاجل.. وفاة فنان مغربي شهير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي محمد المزكلدي، فارق الحياة، مساء أمس الاثنين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي محمد المزكلدي، فارق الحياة، مساء أمس الاثنين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكشف كذلك الفنان محمد الغاوي" عبر حسابه على الفيسبوك، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الفنان الراحل محمد المزكلدي، فارق الحياة اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل محمد المزكلدي والذي ولد بمدينة فاس سنة 1932، يعتبر من الرواد الأوائل في الأغنية المغربية، بدأ مساره الفني في خمسينيات القرن الماضي، ويعد من الأسماء التي أسست الأغنية المغربية، وهو أول فنان مغربي تذاع أغنيته من القاهرة .