رجل أعمال مغربي يشتري فريقا إنجليزيا ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن عبد الله لمساكم رجل أعمال مغربي اقتنى ملكية نادي أولدهام أتلتيك المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

" شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية، أن عبد الله لمساكم رجل أعمال مغربي اقتنى ملكية نادي أولدهام أتلتيك المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

وأفادت " البي بي سي" في نسختها الإنجليزية، أن رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم وافقت على نقل ملكية نادي أودلهام من رجل الأعمال، سيمون كورني، إلى المغربي، عبد الله لمساكم.

قال رجل الأعمال المغربي إن شراء فريق إنجليزي يعتبر تحد جديد بالنسبة له وتابع " لست مليارديرا .. أنا هنا للعمل بجد للنادي، مع المدرب والجميع والأولوية الفورية هي الذهاب خطوة خطوة في الدوري".

ويحتل أولدهام أتلتيك المرتبة 22 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية بعدما حصد 29 نقطة من أصل 46.