قصة مثيرة لسيدة من مراكش ماعرفات راسها واش ولدها مات ولا خطفوه ليها من سبيطار ﻿

في قصة مثيرة، كشفت سيدة تدعى « م.ل » من مدينة مراكش، لشوف تيفي أنها في حيرة من أمرها بعدما أنجبت طفلها شهر فبراير سنة 2017 وأوهمها الطاقم الطبي لمستشفى ابن طفيل أنه توفي متأثرا بتشوه خلقي الذي كان

شوف تيفي

في قصة مثيرة، كشفت سيدة تدعى « م.ل » من مدينة مراكش، لشوف تيفي أنها في حيرة من أمرها بعدما أنجبت طفلها شهر فبراير سنة 2017 وأوهمها الطاقم الطبي لمستشفى ابن طفيل أنه توفي متأثرا بتشوه خلقي الذي كان يعاني منه على مستوى القلب.

وفي تفاصيل القصة المثيرة، أضافت الأم المكلومة لشوف تيفي أنها تفاجأت قبل أسبوع من وضعها لرضيعها بشكل طبيعي، بإصرار ماجورة بالمستشفى المذكور على إدخالها إلى غرفة الولادة بعدما كانت المعنية بالأمر تريد فقط الإخضاع لتخطيط القلب، إلا أن الماجورة أوهمت الأخيرة أن جنينها يعاني من تشوه على مستوى القلب وحالته جد حرجة ويستدعي التدخل الفوري.

وبعد إخضاع الأم لعملية قيصرية، قامت « الماجورة » بإظهار الرضيع لأمه لمدة جد قصيرة لا تتعدى ثلاثة ثواني قائلة « خاسنا نديوه دابا لـ ''بيدياتر'' حيث حالتو خطيرة »، وبعد مرور ساعات طويلة كشفت إحدى الممرضات بالمستشفى المذكور للأم أن رضيعها توفي جراء التشوه الخلقي، وأمام هذا الأمر استدعى المستشفى والد الرضيع ليتعرف عليه في مستودع الأموات ليلتقِط له صورة، لكن وبعد أن أراها لزوجته قالت له « واش هو هذا؟ شتو غليظ لكن هداك لي وراتو ليا ماجورا كان ضعيف ».

وعلى الرغم من هذا، اقتنعت الأم بوفاة ابنها، إلا أنه وبعدما اكتشفت أن طبيبا بالمستشفى المذكور أقدم على خطف رضيع شهر شتنبر المنصرم، بدأ الشك يراود الأم لتطالب اليوم من الجهات المعنية فتح القبر الذي دفن فيه الطفل للتأكد ما إذا كان الطفل المدفون ابنها أم لا.