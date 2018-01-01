سكوب: حكماء الرجاء الرياضي يخططون لشراء أسهم الشركة الرياضية ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' ، أن حكماء فريق الرجاء الرياضي، اقترحوا خلال الاجتماع الاخير، الذي جمع كلا من الرئيس الحالي سعيد حسبان و الرئيس السابق محمد بودريقة بالإضافة إلى الحكماء، شراء أسهم

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' ، أن حكماء فريق الرجاء الرياضي، اقترحوا خلال الاجتماع الاخير، الذي جمع كلا من الرئيس الحالي سعيد حسبان و الرئيس السابق محمد بودريقة بالإضافة إلى الحكماء، شراء أسهم الشركة الرياضية التي سيتم تأسيسها، بعد تحويل الفريق الأخضر من جمعية إلى شركة ذات رأس مال.

وأضافت ذات المصادر، أن الرؤساء السابقين و الذين يتكونون من أحمد عمور وعبد السلام حنات ومحمد أوزال وحميد الصويري، يرغبون في الاستحواذ على أسهم الشركة الرياضية، فيما بينهم .

ويذكر أن اجتماع حكماء فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الذي كان المقرر إجراؤه يوم أمس الأحد، تم إلغاؤه وتأجليه إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب الالتزامات اليومية لبعض الرؤساء السابقين.