 تعزيز التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بجمهورية السودان والنيابة العامة بالمملكة المغربية محور مباحثات بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية » | اقتصاد

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية »

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات | مجتمع

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع | بوليتيك

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع

ضريبة الشاشة.. اغتيال الصحافة الإلكترونية | صحافة

''ضريبة الشاشة''.. اغتيال الصحافة الإلكترونية

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز كورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء

إطلاق سراح جميع المحتجزين في فندق الريتز كارلتون من بينهم الأمير الوليد بن طلال | دولي

إطلاق سراح جميع المحتجزين في فندق الريتز كارلتون من بينهم الأمير الوليد بن طلال

بعد التساقطات الثلجية.. انهيار منزل على سيدة نائمة أدى إلى وفاتها نواحي ميدلت | مجتمع

بعد التساقطات الثلجية.. انهيار منزل على سيدة نائمة أدى إلى وفاتها نواحي ميدلت

عاجل و بالفيديو .. وكيل أعمال الرجاوي جواد اليميق ينفي كل الشائعات و يكشف حقيقة انتقاله إلى جنوى الإيطالي | بووز

عاجل و بالفيديو .. وكيل أعمال الرجاوي جواد اليميق ينفي كل الشائعات و يكشف حقيقة انتقاله إلى جنوى

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

تعزيز التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بجمهورية السودان والنيابة العامة بالمملكة المغربية محور مباحثات بالرباط

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 05:45 تعزيز التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بجمهورية السودان والنيابة العامة بالمملكة المغربية محور مباحثات بالرباط | بوليتيك
تعزيز التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بجمهورية السودان والنيابة العامة بالمملكة المغربية محور مباحثات بالرباط
أجرى رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع النائب العام لجمهورية السودان السيد عمر أحمد محمد، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين.

''شوف تيفي''

أجرى رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع النائب العام لجمهورية السودان السيد عمر أحمد محمد، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين.

وأكد عمر أحمد محمد، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، يتكون من عدد من المسؤولين القضائيين، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم علاقات التعاون وتعميق الشراكة بين الجانبين لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد، وأضاف السيد عمر أحمد في تصريح للصحافة أن الزيارة تشكل فرصة للوقوف على تجربة المملكة المغربية بعدما تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية السودان التي خاضت هذه التجربة منذ أواخر سنة 2016، حيث تم فصل النيابة العامة عن الوزارة الوصية.

وأشار إلى التجربة المشتركة للبلدين في مجال فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مبرزا أن اللقاء يشكل مناسبة لتدارس كيفية إنفاذ استقلالية النيابة العامة وكذا الاستفادة من تجارب البلدين وتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين، وذكر المسؤول السوداني بالعلاقات التاريخية ''المتميزة والخاصة'' التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السودان، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته، أكد رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي في تصريح مماثل، أن الطرفين سيبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء العام وقضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على التجربة السودانية التي تعتبر شبيهة بالتجربة المغربية في استقلال النيابة العامة، التي خرجت من تحت وصاية السلطة التنفيذية، حيث توجدان معا في مرحلة التأسيس.

وبعدما ذكر ''عبد النباوي '' بالعلاقات القضائية التي تجمع البلدين والممتدة في التاريخ، اعتبر أن اللقاء مناسبة لتوطيد أواصر التعاون، من خلال تبادل زيارات الوفود القضائية بين البلدين والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة ستتوج بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

وتأتي زيارة النائب العام لجمهورية السودان للمغرب (من 28 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل)، لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وصياغة برامج عمل مشتركة لدعم وتثمين قدرات أعضاء النيابة العامة من قضاة، وأطر، وموظفين في مجال التكوين المستمر، فضلا عن استكمال الخبرات وتبادل الاستشارات و التجارب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عبد النبوي النيابة العامة الرباط الجمهورية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع | بوليتيك

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع

عاجل..عرض فيديو خطير خلال جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه والقضية فيها تنظيم الدولة الإسلامية+تفاصيل مثيرة | بوليتيك

عاجل..عرض فيديو خطير خلال جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه والقضية فيها تنظيم الدولة الإسلامية+تفاصيل مثيرة

عــاجل: مغربي شدوه فبرشلونة هدد الإسبان بالقتل | بوليتيك

عــاجل: مغربي شدوه فبرشلونة هدد الإسبان بالقتل

عاجل..انسحاب هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وهاشنو وقع فجلسة المحاكمة | بوليتيك

عاجل..انسحاب هيئة دفاع الزفزافي ورفاقه وهاشنو وقع فجلسة المحاكمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بكاء و حزن لحظات قبل تشييع جثمان الممثلة المغربية مامي..شوفو أشنو وقع قبل دفن جثمانها | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..بكاء و حزن لحظات قبل تشييع جثمان الممثلة المغربية ''مامي''..شوفو أشنو وقع قبل دفن جثمانها

بالفيديو..تفاصيل آخر أيام في حياة الممثلة الراحلة مــامي من قلب منزلها بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..تفاصيل آخر أيام في حياة الممثلة الراحلة ''مــامي'' من قلب منزلها بالدارالبيضاء

بالفيديو..سائقو طاكسيات الفنيدق يحتجون ..الخطافة قتلونا | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو طاكسيات الفنيدق يحتجون ..الخطافة قتلونا

بالفيديو..الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية » | اقتصاد
منذ 9 دقائق

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية « دور القيادة في سلسلة إصلاح وتحديث الإدارات العمومية »

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن | حوادث و حقوق

انــفراد..خبر غير سار و صـــادم تلقاه مول الكاسكيطة داخل السجن

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات | مجتمع

مثير..شوفو الزهر كيداير: نجار ربح مليار سنتيم ومات

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع | بوليتيك

ود البيجيديين.. سلاح بنشماش لضمان استمراره في المنصب الرفيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.