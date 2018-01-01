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مثير..هذا هو ثمن الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 05:28 مثير..هذا هو ثمن الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال | دولي
مثير..هذا هو ثمن الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال
تمكن الملياردير السعودي الوليد ين طلال من معانقة الحرية ومغادرة سجنه بفندق مشهور بالسعودية، عقب تنازله عن العديد من أسهم شركاته.

''شوف تيفي''

تمكن الملياردير السعودي الوليد ين طلال من معانقة الحرية ومغادرة سجنه بفندق مشهور بالسعودية، عقب تنازله عن العديد من أسهم شركاته.

وحسب موقع ''روسيا اليوم '' فإن صحيفة ''فوربس'' الأمريكية أكدت أن حرية الأمير كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته المملكة القابضة مقابل بدل مادي محتمل، كما منع من السفر خارج البلاد إلا برفقة شخص تختاره الحكومة السعودية حصرا.

وأكد الموقع الروسي بأن مصادر ''فوربس''، أفادت بأن رجل الأعمال السعودي سيبقى تحت مراقبة السلطات وفي حال غادر البلاد ولم يعد، فإن المملكة ستوجه له تهما رسميا وتطلب تسليمه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الوليد بن طلال الحكومة السعودية رجل الأعمال

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