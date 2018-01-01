غــــريب .. ''أردوغـان'' يعتقل300 شخص بسبب تدوينات ''فيسبوكية'' ﻿

قـالت الحكومة التركية اليوم الاثنين إنها اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس

''شوف تيفي''

قـالت الحكومة التركية اليوم الاثنين إنها اعتقلت أكثر من 300 شخص بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا وذلك بعد يوم من اتهام الرئيس رجب طيب اردوغان لأطباء معارضين للحملة بالخيانة.

وبدأت تركيا حملتها العسكرية التي تشمل هجوما جويا وبريا على وحدات حماية الشعب الكردية السورية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا قبل عشرة أيام. وتوعدت السلطات التركية منذ بدء العملية بملاحقة قضائية لمن يعارضون التوغل أو يسيئون تقديمه للآخرين، وقالت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إن 311 شخصا في المجمل محتجزون بسبب ''نشر دعاية إرهابية'' على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام العشرة الماضية. ومن بين المعتقلين سياسيون وصحفيون ونشطاء.

وذكرت وسائل إعلام تركية مطلع الأسبوع أن 170 فنانا أرسلوا خطابا مفتوحا لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم يطالبون فيه بوقف التوغل التركي على الفور، وفي مطلع الأسبوع أدان الاتحاد الطبي التركي العملية التي تنفذ عبر الحدود وقال ''لا للحرب.. السلام على الفور''.

واتهم ''اردوغان'' الاتحاد أمس الأحد بالخيانة وقال لأعضاء حزبه في إقليم أماسيا بشمال البلاد ''صدقوني.. ليسوا مثقفين على الإطلاق. إنهم عصابة من العبيد. إنهم خدام الإمبريالية''، وأضاف ''صرخة ’لا للحرب’ من هؤلاء الغوغاء... ليست إلا تعبيرا عن الخيانة في أرواحهم... هذه قذارة بحق، هذا هو الموقف المشين الذي يجب أن يقال لا له''.

وكتب بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء تغريدة على تويتر يوم السبت هاجم فيها الاتحاد الطبي التركي والرابطة التركية لغرف المهندسين والمعماريين، التي ساندت دعوة الأطباء، وقال إن كلمة ''التركية'' لا يمكن أن تستخدم لوصفهما لأنهما لا تمثلان لا الأطباء ولا المهندسين أو المعماريين في بلاده.