مثير بالفيديو والصور..لأول مرة: الثلوج تتساقط في الصحراء المغربية ﻿

تفاجأت ساكنة زاكورة بالصحراء المغربية، يومه الإثنين، بتساقط كمية مهمة من الثلوج على المنطقة الصحراوية المعروفة بحرارتها المفرطة لأول مرة .

''شوف تيفي''

تفاجأت ساكنة زاكورة بالصحراء المغربية، يومه الإثنين، بتساقط كمية مهمة من الثلوج على المنطقة الصحراوية المعروفة بحرارتها المفرطة لأول مرة .

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المحلية، يومه الإثنين مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر تساقط الثلوج على أشجار النخيل وعلى رمال الصحراء.

جدير بالذكر أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أفادت أمس الأحد، بأن زخات عاصفية، مع إمكانية تساقط حبات البرد ''التبروري''، ستهم، عددا من جهات المملكة، وأوضحت أن الزخات العاصفية محليا قوية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، كما ستهم، ابتداء من يومه الاثنين على الساعة التاسعة صباحا، كلا من أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وزاكورة وبولمان وفكيك.