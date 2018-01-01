الوزيرة ''الحقاوي'' تنفي القول :''من يحصل على 20 درهما يوميا ليس بفقير بالمغرب'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الكلام المنسوب لـ: ''بسيمة الحقاوي'' عار من الصحة وأن حديث الوزيرة لم يتجاوز الاستشهاد بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في مجال الفقر مشيرة في تحليلها إلى دراسات

''شـوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الكلام المنسوب لـ: ''بسيمة الحقاوي'' عار من الصحة وأن حديث الوزيرة لم يتجاوز الاستشهاد بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في مجال الفقر مشيرة في تحليلها إلى دراسات أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط محملة إياه التصريح بتراجع نسب الفقر بالمغرب من 10 ملايين إلى 4 ملايين يعيشون ب 20 درهما في اليوم، وتراجع نسبة الفقر الأكثر حدة المحدد ب10 دراهم في اليوم، إلى 450 ألف مغربي.

ونفت ''الحقاوي'' في ندوة فكرية رعتها مؤسسة لفقيه التطواني للآداب والعلوم بسلا ما نسب إليها ، مؤكدة أن أي عاقل لا يمكنه التصريح بكلام كهذا، مبرزة أن تصريحها تعرض للتحريف من جهات تستهدفها وتحاربها سياسيا وهي الفئة التي طعمت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك بالعديد من أحكام قيمة عرضتها لوابل من القصف والانتقادات والتهجمات .