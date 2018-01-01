القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو ﻿

توج المغرب، يومه الاثنين بأديس أبابا، من قبل الاتحاد الإفريقي عن أدائه ومساهمته في تنفيذ إعلان مالابو حول تسريع التنمية الفلاحية في إفريقيا.

''شوف تيفي''+''و م ع''

توج المغرب، يوم الاثنين بأديس أبابا، من قبل الاتحاد الإفريقي عن أدائه ومساهمته في تنفيذ إعلان مالابو حول تسريع التنمية الفلاحية في إفريقيا.

وسلم الجائزة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الرئيس الرواندي بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة الثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ويأتي هذا التتويج اعترافا وتقديرا للمجهودات التي أطلقها المغرب في مجال تنمية القطاع الفلاحي، خاصة عبر مخطط المغرب الأخضر، الذي أضحى، حسب عدد من القادة الأفارقة المشاركين بقمة الاتحاد الإفريقي، ''نموذجا يحتذى به'' بالنسبة لدول القارة.

ويهدف إعلان مالابو، الذي تبنته الدورة 23 العادية لجمعية الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 بمالابو (غينيا الاستوائية)، إلى تحويل قطاع الفلاحة بالقارة وجعله رافعة أساسية للتنمية المستدامة.