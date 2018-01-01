مثيـــــر.. الأرض تنتظر ''قمر الدم الأزرق العملاق''.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير.. ﻿

تنتظر الأرض موعداً فلكياً فريداً في 31 يناير 2018، حين يتزامن تمام البدر مع خسوف كليّ للقمر ووجوده على أقرب مسافة له من الأرض، ما يولّد ظاهرة يسميها العلماء ''قمر الدمّ الأزرق العملاق''.

''شــوف تيفي''

تنتظر الأرض موعداً فلكياً فريداً في 31 يناير 2018، حين يتزامن تمام البدر مع خسوف كليّ للقمر ووجوده على أقرب مسافة له من الأرض، ما يولّد ظاهرة يسميها العلماء ''قمر الدمّ الأزرق العملاق''.

في حال كانت الأحوال الجوية صافية، فسيكون سكان الأرض على موعد الأربعاء 31 يناير 2018، مع مشهد يحبس الأنفاس، تقول سارة نوبل، الباحثة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا): ''أثناء الخسوف سنكون قادرين على مشاهدة انعكاسات شروق الشمس وغروبها على سطح القمر''.

وتنجم هذه الظاهرة عن تقاطع نادر لهذه الدورات الفلكية، أي أن يكون القمر في أدنى مسافة له من الأرض، وأن يكون بدراً تاماً، وأن يكون واقعاً على خط مستقيم مع الشمس والأرض بحيث تكون في الأرض في الوسط حاجبة ضوء الشمس عنه تماماً، حسب ما أوردته صحيفة ''هاف بوست عربي''.

واستخدمت عبارة ''القمر الأزرق'' لهذه الظاهرة بسبب ''خطأ في مجلّة (سكاي أند تلسكوب) تعود لعام 1946''، بحسب كيلي بيتي المحرر في هذه المطبوعة الأمريكية المتخصصة، ومكمن الخطأ أن هذه العبارة تستخدم في الإنكليزية للدلالة على حدث نادر الوقوع، وليس لازرقاق ضوء القمر فعلاً.

بعد ذلك انتشرت هذه العبارة في العالم وأثارت اهتمام الناس، وصارت في ما بعد اسما لمشروبات كحولية ذات انتشار واسع.