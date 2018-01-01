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بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 03:39 بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن | مجتمع
بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن
تسبب تساقط الثلوج بكثافة منذ أمس الأحد، بمنطقة أوكيمدن، بمحاصرة زوار المنطقة الذين وجدوا أنفسهم يومه الإثنين، عاجزين عن الحركة.

''شوف تيفي''

تسبب تساقط الثلوج بكثافة يوم أمس الأحد، بمنطقة أوكيمدن، بمحاصرة زوار المنطقة الذين وجدوا أنفسهم يومه الإثنين، عاجزين عن الحركة.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر تجمع العشرات من السيارات بمنطقة أوكيمدن، حيث عجز أصحابها عن تحريكها بسبب الثلوج.

جدير بالذكر أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أفادت أمس الأحد، بأن زخات عاصفية، مع إمكانية تساقط حبات البرد ، ستهم، عددا من جهات المملكة، وأوضحت أن الزخات العاصفية محليا قوية، مع إمكانية تساقط حبات البرد، ستهم، ابتداء من يومه الاثنين على الساعة التاسعة صباحا، كلا من أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وزاكورة وبولمان وفكيك.

 

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