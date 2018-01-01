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شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين ''إيران'' و ''إسـرائيل''

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 03:24 شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين إيران و إسـرائيل | دولي
شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين ''إيران'' و ''إسـرائيل''
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين 29 يناير 2018، إن إسرائيل مستعدة لمواجهة أي قوات قد تحاول شن هجوم عليها وسمى إيران العدو الأول لبلاده.

''شـوف تيفي''

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين 29 يناير 2018، إن إسرائيل مستعدة لمواجهة أي قوات قد تحاول شن هجوم عليها وسمى إيران العدو الأول لبلاده.

وتوجه نتنياهو إلى موسكو في وقت سابق اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المخاوف الإسرائيلية من أي اتساع للوجود العسكري الإيراني في سوريا، وزار الزعيمان المتحف اليهودي ومركز التسامح في موسكو قبل أن يعقدا محادثات ثنائية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية ذكرت العام الماضي أنها قصفت نحو مئة مرة ما تشتبه أنها شحنات سلاح متجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية حليفة إيران، وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا عام 2015 لدعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحظى أيضا بدعم القوات الإيرانية وحزب الله ومقاتلين شيعة آخرين.

وتخشى إسرائيل أن يصبح لإيران حامية عسكرية دائمة في سوريا مما يزيد من خطر حزب الله عليها إذ تملك الجماعة اللبنانية ترسانة صواريخ كبيرة وخاضت آخر حرب لها مع الجيش الإسرائيلي عام 2006.

 

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