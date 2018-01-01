على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش ﻿

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تعــرض صاحب محل للذهب يومه الاثنين 29 يناير 2018 ، بمنطقة الوالدية لسرقة ما يناهز 130 مليون من الذهب من طرف مجهولين.

''شــوف تيفي''

تعــرض صاحب محل للذهب يوم الاثنين 29 يناير 2018 ، بمنطقة الوالدية لسرقة ما يناهز 130 مليون من الذهب من طرف مجهولين.

وحسب مصادر ''شـوف تيفي'' فقد تعرض المسمى ''ع.د'' إلى هجوم غير مسبوق هذا اليوم على الساعة السابعة صباحا بباب منزله ، حيث كان ينوي التنقل إلى السوق الأسبوعي ''اثنين الغربية'' بنواحي الوالدية دكالة، وفي لحظــة وضع صندوقين من الذهب بسيارته فاجأه أربعة أشخاص ملثمين على على متن سيارة تحمل ترقيما خارجيا بعدما عرضوه للضرب والجرح على مستوى اليد وفروا متوجهين في طريق الجديدة .

هـــذا ولا زالت الأبحاث جارية بمصالح الدرك الملكي بالوالدية ، حيث تم تحرير محضر في النازلة لمعرفة ملابسات السرقة التي تعرض إليها .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الواليدية سرقة ملثمين عصابة

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