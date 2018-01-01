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فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 03:05 فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة وقوع عملية سرقة، تعرض لها شاب على يد ثلاثة أشخاص وسط الشارع العام.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة وقوع عملية سرقة، تعرض لها شاب على يد ثلاثة أشخاص وسط الشارع العام.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت ليلة أمس الأحد، حيث قام ثلاثة أشخاص بمنطقة النجمة بطنجة، باعتراض سبيل شاب وسرقة ما بحوزته بالرغم من تواجد العديد من المواطنين الذين اكتفوا بمشاهدة ما يقع.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق، الشاب الضحية وهو يقاوم اللصوص الذين انهالوا بالضرب عليه، وهو ما جعل نشطاء يتفاعلون بكثافة، داعين المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق والكشف عن حقيقة الواقعة وإيقاف جميع المتورطين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواطنين طنجة السرقة الشارع العام الضحية

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