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حكيمي أول ضحايا فريق ريال مدريد

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 02:39 حكيمي أول ضحايا فريق ريال مدريد | سبور
حكيمي أول ضحايا فريق ريال مدريد
كشف الروماني جیكا كريوفیانو نجم ریال سوسیداد السابق عن اقتراب الإسباني الشاب ألفارو أودريوزولا سوسیداد من الانتقال إلى ریال مدريد الصیف المقبل، وهو ما يعني التخلي عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

''شوف تيفي''

كشف الروماني جیكا كريوفیانو نجم ریال سوسیداد السابق عن اقتراب الإسباني الشاب ألفارو أودريوزولا سوسیداد من الانتقال إلى ریال مدريد الصیف المقبل، وهو ما يعني التخلي عن اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانية ، فقد قال كريوفیانو في حوار عبر إذاعة ''أوندا سیرو'' الإسبانیة: ''لقد سمعت أن ألفارو أودريوزولا اتفق مع ریال مدريد، إن سرعته جیدة حقا، ورسم شراء خدماته معقول''.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عقد أودريوزولا مع ریال سوسیداد، يمتد حتى عام 2022 ، ويمكنه الرحیل بشرط دفع قیمة رسم الانتقال والتي تبلغ 40 ملیون يورو.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللاعب المغربي أشرف حكيمي أندا سيرو كريوفيانو

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