رائع..هذا ما تقرر في حق الحكم الإنجليزي بعد إيقافه لمباراة عقب سماعه الأذان ﻿

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت يومه الإثنين، بتكريم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، تقديرًا لموقفه بإيقاف المباراة التي أدارها بين فريقي

''شوف تيفي''

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت يومه الإثنين، بتكريم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، تقديرًا لموقفه بإيقاف المباراة التي أدارها بين فريقي الفيحاء والفتح في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند سماعه صوت الأذان، والذي حصد أصداءً واسعة في الأوساط الرياضية المحلية والدولية.

وحسب موقع ''عاجل'' السعودي فقد شمل تكريم رئيس الاتحاد السعودي الطاقم المساعد لكلاتنبيرج في المباراة، وهم المساعد الأول الإنجليزي جاكوب كولن، والمساعد الثاني الأيرلندي ستيفن دانيلسون، والحكم الرابع السعودي محمد القرني.

وأكد الموقع المذكور أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر عن إعجابه بالموقف المميز لكلاتنبيرج ومساعديه، وأكد بأن ذلك الموقف حمل العديد من المضامين الرائعة، والرسائل الجميلة.