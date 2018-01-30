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عـــاجل..''إنا لله و إنا إليه راجعون..''فنانة مغربية محبوبة في ذمة الله

بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 01:50 عـــاجل..إنا لله و إنا إليه راجعون..فنانة مغربية محبوبة في ذمة الله | مجتمع
عـــاجل..''إنا لله و إنا إليه راجعون..''فنانة مغربية محبوبة في ذمة الله
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية المحبوبة فاطمة الشيكر إنتقلت إلى جوار ربها ليلة الإثنين-الثلاثاء.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية المحبوبة فاطمة الشيكر إنتقلت إلى جوار ربها ليلة الإثنين-الثلاثاء.

و قد توفيت المرحومة بعد صراع طويل مع مرض لم ينفع معه علاج.

و انطلقت تجربت الراحلة في التشخيص من المسرح البلدي بالدار البيضاء سنة 1964 مع الرائد الطيب الصديقي ، رفقة مجموعة من الممثلين الكبار من قبيل حمادي عمور وعبد العظيم الشناوي وغيرهما ، كما علمت منها أيضا أنها اشتغلت مع فرق مسرحية أخرى (فرقة البدوي وفرقة عبد العظيم الشناوي الأولى نموذجين) ، قبل أن تلتحق بالكونسيرفاتوار بغية تعميق معارفها في المسرح وفنونه .

في الجانب السينمائي كانت الراحلة الفنانة فاطمة الشيكر تشتغل كسكرتيرة للمخرج الراحل محمد الركاب في النصف الأول من عقد السبعينات أما أول وقوف لها كممثلة أمام كاميرا السينما فكان في الفيلم الروائي الطويل الثاني لمحمد الركاب '' حلاق درب الفقراء '' (1982) مباشرة بعد عودتها من فرنسا سنة 1981 .

رحم الله الفقيدة و إنا لله و إنا إليه راجعون.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رحيل الفنانة فاطمة شاكر

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