القضـــاء الهولندي يبث في طلب تسليم بارون المخدرات ''سعيد شعو'' .. المتهم بالتحريض على زعزعة الاستقرار داخل البلاد ﻿

من المنتظر أن تبث محكمة ھولندیة الیوم الإثنین، في طلب المغرب تسليم بارون المخدرات المطلوب سعید شعو، المتابع بعدة تهم على رأسها الاتجار الدولي في المخدرات والتحریض على زعزعة الاستقرار داخل البلاد،

''شــوف تيفي''

من المنتظر أن تبث محكمة ھولندیة الیوم الإثنین، في طلب المغرب تسليم بارون المخدرات المطلوب سعید شعو، المتابع بعدة تهم على رأسها الاتجار الدولي في المخدرات والتحریض على زعزعة الاستقرار داخل البلاد، وذلك بعدما فتح القضاء الهولندي الملف الذي سبب أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا في الطلب الذي تقدم به المغرب .

واتهم شعو من طرف السلطات المغربية بتمويل حركات احتجاجية عرفتها بعض المناطق بشمال المملكة وأصدرت في حقه مذكرة بحث دولية من أجل تسلمه من السلطات الهولندية التي يعيش فوق أرضها حسب ما أوردته يومية ''المساء'' .

وكانت السلطات الهولندية، قد اعتقلت شعو، البرلماني السابق وبارون المخدرات الفار منذ 2010 عقب تفكيك شبكة الزعيم للاتجار الدولي في المخدرات في يونيو الماضي، بعد طلب من السلطات القضائية المغربية. وشكل اعتقاله تقدما مهما في معالجة هذه القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت.