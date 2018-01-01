شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند شخص بالمحطة الطرقية بطنجة ﻿

تمكنت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخص بالمحطة الطرقية متلبسا بحيازة 995 قرصا مخدرا.

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة، زوال يومه الاثنين، من توقيف شخص بالمحطة الطرقية متلبسا بحيازة 995 قرصا مخدرا.

وأفاد مصدر أمني أن عناصر الأمن، إثر توصلهم بمعطيات دقيقة، أوقفت بالمحطة الطرقية لطنجة شخصا، يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في أقراص مخدرة من نوع ''إكستازي''.

وأضاف المصدر نفسه أن الأقراص المخدرة كانت موضوعة في كيس بلاستيكي بحوزة الظنين، موضحا أن المشتبه به كان ينوي نقل هذه الأقراص إلى مدينة تمارة قصد ترويجها.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوف وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.