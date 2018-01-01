صادم.. جندي تحرش بمتزوجة بالرباط هو يكويه راجلها ﻿

تداولت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة الماضي، في ملف مثير، يتابع فيه جندي تعرض للكي بعصا كهربائية والعنف اللفظي والجسدي، بعدما تحرش بمتزوجة، واتخذ وكيل الملك قرارا بإيداعه السجن المحلي

''شوف تيفي''

تداولت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة الماضي، في ملف مثير، يتابع فيه جندي تعرض للكي بعصا كهربائية والعنف اللفظي والجسدي، بعدما تحرش بمتزوجة، واتخذ وكيل الملك قرارا بإيداعه السجن المحلي العرجات1، بتهمة التحرش بامرأة محصنة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، ففي تفاصيل القضية، أحالت الدائرة الأمنية الثانية عشر بالعرفان الجندي في حالة اعتقال على وكيل الملك بعدما استدرجه زوج المتحرش بها بمساعدة كاتبته الخاصة، إذ قام الموقوف برمي رسالة غرامية بالعمارة التي تقطنها المشتكية، وطلب منها الاتصال به مؤكدا بأنه معجب بها، وحينما عثرت الزوجة على الرسالة أخبرت زوجها بالعملية، وكلف كاتبته الخاصة بربط الاتصال بالمتحرش واستدراجه إلى العمارة على أساس أنها زوجته.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف لليومية أن الجندي، حضر إلى العمارة التي تقطنها الضحية، فقبض عليه الرجل وزوجته، وعرضاه للكي بعصا كهربائية حسب تصريحاته أمام المحكمة، وانتقل العسكري إلى مقر منطقة أمن حسان أكدال الرياض، حيث استمع إليه عناصر الأمن التي كانت تشتغل بنظام الديمومة بالمنطقة، وأشعر المتهم الضابطة القضائية أن أشخاصا قاموا بكيه بعصا كهربائية وسلبوه أغراضه ضمنها بطاقته المهنية وبطاقة تعاضدية القوات المسلحة الملكية.

وأوضحت الأبحاث التمهيدية أن الأمر يتعلق بتحرش جنسي ضد امرأة محصنة ليتم وضع التحرش رهن تدابير الحراسة النظرية.