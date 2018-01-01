اتهام مستشار جماعي عن حزب المصباح بالاعتداء على ''قايد'' بأصيلة ﻿

في تطور جديد خاص بقضية ''عبد الحكيم أحريش'' المستشار الجامعي التابع لحزب العدالة والتنمية، والذي تم اعتقاله، الجمعة الماضي، من طرف مصالح الدرك عقب اتهامه بالاعتداء على ''قايد''، قرر وكيل الملك

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في تطور جديد خاص بقضية ''عبد الحكيم أحريش'' المستشار الجامعي التابع لحزب العدالة والتنمية، والذي تم اعتقاله، الجمعة الماضي، من طرف مصالح الدرك عقب اتهامه بالاعتداء على ''قايد''، قرر وكيل الملك بابتدائية أصيلة، يومه الإثنين، إحالته في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق.

وحسب ما كشف عنه موقع حزب العدالة والتنيمة، يومه الإثنين، فقد أفاد له ''محمد الخمليشي'' الكاتب الإقليمي لحزب ''المصباح'' بالجماعة التي جرى بها اعتقال المستشار الجماعي المذكور أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، وذلك بسبب قيام المستشار ''عبد الحكيم أحريش'' بالتوقيع رفقة مستشارين آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة.

وأضاف الخمليشي في تصريحه لموقع الحزب أن الخطة المذكورة التي قام بها أحريش، جعلت بعض الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق''، مبرزا أن الدليل على هذا الاستهداف هو ما تعرض له يونس بوعصاب المستشار الآخر عن حزب المصباح، حيث وجد نفسه وسط حملة إعلامية منظمة.

ونفى الخمليشي في تصريحه أن يكون أحريش قد اعتدى على قائد دائرة دار الشاوي، مؤكدا بأنه كان قد تقدم رفقة الساكنة بطلب انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية بعد وفاة النائب السابق، إلا أن قائد دار الشاوي رفض تسجيل الطلب مما جعله يقوم بتسجيل الطلب بولاية طنجة أصيلة، وعلى إثر ذلك تحدد موعد اجتماع ذوي الحقوق لانتخاب نائب جديد للجماعة السلالية''، مشيرا إلى أن أشخاصا تم جلبهم من خارج الجماعة السلالية ما جعل الساكنة تعبر عن غضبها الشديد على القائد، الذي أقدم على مهاجمة مستشارين جماعيين تابعين لحزب العدالة والتنمية.

وأبرز الخمليشي لموقع حزب المصباح أن المستشارين تم اعتقالهما في مقر القيادة، قبل أن يتم تسليمهما للدرك الملكي، بينما توجه القائد لمستشفى محمد الخامس حيث يحصل على شهادة طبية، بينما رُفض طلب الموقوفين القيام بدورهم بفحص طبي، خاصة وأن المستشار الجماعي كانت حالته تدعو للفحص وتلقي العلاج في بادئ الأمر، قبل أن يتم نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، حيث تأكد وجود تشقق لديه على مستوى عظم الرِجل.