 اتهام مستشار جماعي عن حزب المصباح بالاعتداء على ''قايد'' بأصيلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو | بوليتيك

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو

مثيـــــر.. الأرض تنتظر قمر الدم الأزرق العملاق.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير.. | دولي

مثيـــــر.. الأرض تنتظر ''قمر الدم الأزرق العملاق''.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير..

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة | مجتمع

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن | مجتمع

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن

عمارات عشوائية بدات كتنهار بسبب الرياح القوية بفاس..والناس تخلعو وهربو+صور | مجتمع

عمارات عشوائية بدات كتنهار بسبب الرياح القوية بفاس..والناس تخلعو وهربو+صور

فيديو جد خطير من قلب مكناس: شوفو الرياح القوية شنو دارت في واد السواني | بووز

فيديو جد خطير من قلب مكناس: شوفو الرياح القوية شنو دارت في واد السواني

شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين إيران و إسـرائيل | دولي

شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين ''إيران'' و ''إسـرائيل''

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش | حوادث و حقوق

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

اتهام مستشار جماعي عن حزب المصباح بالاعتداء على ''قايد'' بأصيلة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 23:06 اتهام مستشار جماعي عن حزب المصباح بالاعتداء على قايد بأصيلة | حوادث و حقوق
اتهام مستشار جماعي عن حزب المصباح بالاعتداء على ''قايد'' بأصيلة
في تطور جديد خاص بقضية ''عبد الحكيم أحريش'' المستشار الجامعي التابع لحزب العدالة والتنمية، والذي تم اعتقاله، الجمعة الماضي، من طرف مصالح الدرك عقب اتهامه بالاعتداء على ''قايد''، قرر وكيل الملك

شوف تيفي:

 في تطور جديد خاص بقضية ''عبد الحكيم أحريش'' المستشار الجامعي التابع لحزب العدالة والتنمية، والذي تم اعتقاله، الجمعة الماضي، من طرف مصالح الدرك عقب اتهامه بالاعتداء على ''قايد''، قرر وكيل الملك بابتدائية أصيلة، يومه الإثنين، إحالته في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق.

 وحسب ما كشف عنه موقع حزب العدالة والتنيمة، يومه الإثنين، فقد أفاد له ''محمد الخمليشي'' الكاتب الإقليمي لحزب ''المصباح'' بالجماعة التي جرى بها اعتقال المستشار الجماعي المذكور أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، وذلك بسبب قيام المستشار ''عبد الحكيم أحريش'' بالتوقيع رفقة مستشارين آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة.

وأضاف الخمليشي في تصريحه لموقع الحزب أن الخطة المذكورة التي قام بها أحريش، جعلت بعض الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق''، مبرزا أن الدليل على هذا الاستهداف هو ما تعرض له يونس بوعصاب المستشار الآخر عن حزب المصباح، حيث وجد نفسه وسط حملة إعلامية منظمة.

ونفى الخمليشي في تصريحه أن يكون أحريش قد اعتدى على قائد دائرة دار الشاوي، مؤكدا بأنه كان قد تقدم رفقة الساكنة بطلب انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية بعد وفاة النائب السابق، إلا أن قائد دار الشاوي رفض تسجيل الطلب مما جعله يقوم بتسجيل الطلب بولاية طنجة أصيلة، وعلى إثر ذلك تحدد موعد اجتماع ذوي الحقوق لانتخاب نائب جديد للجماعة السلالية''، مشيرا إلى أن أشخاصا تم جلبهم من خارج الجماعة السلالية ما جعل الساكنة تعبر عن غضبها الشديد على القائد، الذي أقدم على مهاجمة مستشارين جماعيين تابعين لحزب العدالة والتنمية.

وأبرز الخمليشي لموقع حزب المصباح أن المستشارين تم اعتقالهما في مقر القيادة، قبل أن يتم تسليمهما للدرك الملكي، بينما توجه القائد لمستشفى محمد الخامس حيث يحصل على شهادة طبية، بينما رُفض طلب الموقوفين القيام بدورهم بفحص طبي، خاصة وأن المستشار الجماعي كانت حالته تدعو للفحص وتلقي العلاج في بادئ الأمر، قبل أن يتم نقله للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، حيث تأكد وجود تشقق لديه على مستوى عظم الرِجل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مستشار البيجيدي المعتقل عبد الحكيم أحريش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش | حوادث و حقوق

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو

حصري..هذا ما تقرر بخصوص مرتكب مجزرة تطوان | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما تقرر بخصوص مرتكب مجزرة تطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كواليس خاصة بمهرجان قفطانك بطنجة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..كواليس خاصة بمهرجان قفطانك بطنجة

من قلب باب سبتة..حكايات ممزوجة بألم المعاناة لنساء يبحثن عن لقمة العيش من التهريب المعيشي /إهانة/تمييز/و حكرة | خارج البلاطو

من قلب باب سبتة..حكايات ممزوجة بألم المعاناة لنساء يبحثن عن لقمة العيش من التهريب المعيشي /إهانة/تمييز/و حكرة

بالفيديو..هذه حصيلة الكوارث التي تسببت فيها الرياح القوية بمدينة فاس..الشجر طاح على الطوموبيلات و طاكسي تقلب فالطريق والناس تخلعو | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه حصيلة الكوارث التي تسببت فيها الرياح القوية بمدينة فاس..الشجر طاح على الطوموبيلات و طاكسي تقلب فالطريق والناس تخلعو

واش فراسك..مخاطر مهمة عن العطس.. تجنبوها | واش فراسك

واش فراسك..مخاطر مهمة عن العطس.. تجنبوها

﻿

آخر المستجدات

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو

مثيـــــر.. الأرض تنتظر قمر الدم الأزرق العملاق.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير.. | دولي

مثيـــــر.. الأرض تنتظر ''قمر الدم الأزرق العملاق''.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير..

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة | مجتمع

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن | مجتمع

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.