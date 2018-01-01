فضيحة..اتهام مستشارين جماعيين وفلاح بممارسة الشذوذ الجنسي بشيشاوة ﻿

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، يومه الاثنين، بإطلاق سراح مستشار جماعي بجماعة مجاط، وذلك عقب متابعته بتهمة السكر العلني والضرب والجرح.

"شوف تيفي"



أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، يومه الاثنين، بإطلاق سراح مستشار جماعي بجماعة مجاط، وذلك عقب متابعته بتهمة السكر العلني والضرب والجرح.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل ما وصفته بالفضيحة التي هزت منطقة مجاط بإقليم شيشاوة أول أمس السبت، فقد قامت مصالح الدرك باعتقال مستشارين جماعيين وشخص ثالث يعمل كفلاح للاشتباه في ممارسة الشذوذ الجنسي والدخول في معركة دامية تبادلوا خلالها الضرب والجرح.

وأكدت المصادر ذاتها أن أحد المستشارين حل بسرية الدرك الملكي بمجاط وهو غارق في دمائه، حيث اتهم مستشارا معه بالجماعة وفلاحا بالاعتداء وممارسة الشذوذ الجنسي عليه بمنزل خلال جلسة خمرية، ما جعل عناصر الدرك تتحرك إلى عين المكان، حيث تم إيقاف الفلاح والمستشار الجماعي.

وأبرزت ذات المصادر أن الموقوفين تم إيداعهما سجن "الوداية" ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لأولى جلسات محاكمتهما.