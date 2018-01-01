خـــاص..هاشنو لقاو عند الشفار اللي قتلاتو طالبة جامعية بعدما شفر تيليفون من طوموبيلتها ﻿

في تطورات جديدة حول الحادثة المميتة التي راح ضحيتها سارق بمدينة سلا،كشفت مصادرنا أنه تم يومه الإثنين، حجز سكين من الحجم المتوسط كان يستعمله سائق الدراجة النارية في سرقة ضحاياه.

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول الحادثة المميتة التي راح ضحيتها سارق بمدينة سلا،كشفت مصادرنا أنه تم يومه الإثنين، حجز سكين من الحجم المتوسط كان يستعمله سائق الدراجة النارية في سرقة ضحاياه.

و كشفت مصادرنا،أن السارق الذي توفي على الفور بعدما دهسته طالبة عشرينية بسيارتها كردة فعل على انتشال هاتف والدتها، ( أنه) من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة .

و كما سبق و أشارت له "شوف تيفي" في خبر سابق، فقد تم وضع شريك المتوفي رهن الاعتقال الاحتياطي ليتم تقديمه يوم غد الثلاثاء أمام أنظار العدالة.

و لا تزال والدة الطالبة ترقد في المستشفى بعد إصابتها في هذه الحادثة المروعة.

فيديو من مكان الحادثة المميتة بسلا