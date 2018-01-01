خـــاص..هاشنو لقاو عند الشفار اللي قتلاتو طالبة جامعية بعدما شفر تيليفون من طوموبيلتها ﻿

شـــوف تيفي:
في تطورات جديدة حول الحادثة المميتة التي راح ضحيتها سارق بمدينة سلا،كشفت مصادرنا أنه تم يومه الإثنين، حجز سكين من الحجم المتوسط كان يستعمله سائق الدراجة النارية في سرقة ضحاياه.
و كشفت مصادرنا،أن السارق الذي توفي على الفور بعدما دهسته طالبة عشرينية بسيارتها كردة فعل على انتشال هاتف والدتها، ( أنه) من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة .
و كما سبق و أشارت له "شوف تيفي" في خبر سابق، فقد تم وضع شريك المتوفي رهن الاعتقال الاحتياطي ليتم تقديمه يوم غد الثلاثاء أمام أنظار العدالة.
و لا تزال والدة الطالبة ترقد في المستشفى بعد إصابتها في هذه الحادثة المروعة.
فيديو من مكان الحادثة المميتة بسلا