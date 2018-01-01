خطير.. استعمال مواد كيماوية كدير السرطان في ضيعات للدجاج بالمغرب ﻿

دخلت فرقة خاصة للدرك الملكي دخلت على خط التحقيق في ملف دخول مواد كيماوية وأدوية تستعمل خارج أغراضها، إذ تبين أنها ممنوعة وتستعمل داخل ضيعات لتلقيح الدجاج وسقي بعض الخضر والفواكه حتى تنضج قبل وقتها.

"شوف تيفي"

دخلت فرقة خاصة للدرك الملكي دخلت على خط التحقيق في ملف دخول مواد كيماوية وأدوية تستعمل خارج أغراضها، إذ تبين أنها ممنوعة وتستعمل داخل ضيعات لتلقيح الدجاج وسقي بعض الخضر والفواكه حتى تنضج قبل وقتها.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن عناصر تابعة لقسم البيئة بالدرك الملكي والضابطة القضائية فتحت تحقيقا مع مالك ضيعة ومستخدمين، إثر شكاية مقدمة ضدهم تتعلق برفع الضرر الناجم عن إلقاء دجاج نافق خارج المكان المخصص له، وتلقيح دجاج بأدوية غير مسموح بها طبقا للقانون 99/49 الخاص بتربية الدواجن.

وأضافت اليومية بأن عناصر الدرك، تبحث عن طريقة دخول الأدوية الكيماوية عبر ميناء الدار البيضاء، علما أنها محظورة، إضافة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء التأطير الصحي للضيعة والاشتباه في وقوفهم وراء ضيعات أخرى بضواحي الرباط، بعد أن تبين أن قارورات الأدوية المسببة للسرطان يستعملها بياطرة بغرض تلقيح الأبقار والخيول فقط، وأن إحدى المواد محظورة الاستعمال على الدجاج.

وتوسع بحث الدرك ليشمل المبيدات التي تستعملها ضيعات بنواحي الرباط والخميسات والرماني، بعد أن كشفت اللائحة الرسمية للمبيدات المرخصة بالمغرب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن ثلاثا من المبيدات الخمس، التي حذرت منها الوكالة الدولية لأبحاث الأورام، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لتسببها في السرطان تستعمل في المغرب.

وفي الوقت الذي لازالت عناصر الضابطة القضائية للدرك تبحث في خيوط ملف المواد المسرطنة التي تستعمل في ضيعات كبيرة ومعروفة نواحي الرباط، مازالت محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها تستمع الى طبيبين بيطريين بمكتب حفظ الصحة، إضافة إلى أطر شركة، بعدما أظهرت التحقيقات التي أجريت في الملف أن تسويق الدجاج ومشتقاته لا يخضع للمعايير المعمول بها، ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وأن البناية التي كانت تنتج هذه السلع لا تتوفر فيها معايير السلامة.