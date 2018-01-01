بـــرافو..مخطط المغرب الأخضر يُتوج المغرب من قبل الاتحاد الافريقي بأديس أبابا ﻿

اعترافا وتقديرا للمجهودات التي أطلقها المغرب في مجال تنمية القطاع الفلاحي، خاصة عبر مخطط المغرب الأخضر، توج المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، من قبل الاتحاد الإفريقي عن أدائه ومساهمته في تنفيذ

شـــوف تيفي:

اعترافا وتقديرا للمجهودات التي أطلقها المغرب في مجال تنمية القطاع الفلاحي، خاصة عبر مخطط المغرب الأخضر، توج المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، من قبل الاتحاد الإفريقي عن أدائه ومساهمته في تنفيذ إعلان مالابو حول تسريع التنمية الفلاحية في إفريقيا.

هذا التتويج و حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، جاء بعدما أضحى المغرب حسب عدد من القادة الأفارقة المشاريكن بقمة الاتحاد الإفريقي، "نموذجا يحتذى به" بالنسبة لدول القارة خصوصا فيما يخص المجال الفلاحي.

وسلم الجائزة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الرئيس الرواندي بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة الثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ويهدف إعلان مالابو، الذي تبنته الدورة 23 العادية لجمعية الاتحاد الإفريقي في يونيو 2014 بمالابو (غينيا الاستوائية)، إلى تحويل قطاع الفلاحة بالقارة وجعله رافعة أساسية للتنمية المستدامة.