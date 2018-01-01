البكاوي يوضح لـ''شوف سبور'' سبب إجراء مباراة الديربي البيضاوي يوم 7 فبراير ﻿

أكد عبد الرحمن البكاوي، المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن لجنة البرمجة كان لازما عليها تحديد موعد مواجهة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد الرياضيين ،

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكد عبد الرحمن البكاوي، المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن لجنة البرمجة كان لازما عليها تحديد موعد مواجهة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد الرياضيين ، قبل انطلاق المرحلة الثانية من البطولة الاحترافية، كما ينص عليها القانون.

وكشف في اتصال هاتفي مع '' شوف سبور'' المسؤول عن لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ''أن القوانين المعمول بها، تقول يجب إجراء جميع المباريات المؤجلة في مرحلة الذهاب، قبل بداية مرحلة الإياب، حيث كان لنا اختياران، أولهما إجراء مباريات الديربي حتى يوم الأحد أو السبت ، وبذلك تأجيل بداية مرحلة الإياب من البطولة أسبوعا أخر، أو إجراء مباراة يوم الأربعاء وبالتالي إجراء مباريات الدورة 16 من مرحلة الإياب في موعدها المحدد مسبقا''.

وأوضح عبد الرحمن البكاوي، أن جامعة الكرة المغربية، ملزمة بإنهاء البطولة الاحترافية، خلال شهر ماي المقبل، بناءً على قرار الاتحاد الدولي ''الفيفا''، خصوصا بعدما تم توقيف البطولة لمدة خمسة أسابيع، بداية من فاتح يناير الحالي ، إلى غاية 6 من شهر فبراير المقبل، بسبب مشاركة لاعبي البطولة الوطنية، رفقة المنتخب الوطني خلال مشاركته في التظاهرة الإفريقية كأس أمم إفريقيا للمحليين، المقامة حاليا بالمغرب.

ويذكر أن لجنة البرمجة كشفت رسميا عن تاريخ إجراء مواجهة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد، حيث أكدت بأنه سيجرى يوم الأربعاء 7 فبراير المقبل على أرضية مركب محمد الخامس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.