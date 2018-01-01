فضيحة..بعد ممارسة الجنس مع سيدة متزوجة: تصوير مؤذن مسجد عاريا بالمحمدية والقضية فيها الابتزاز ﻿

بعد القرار الذي اتخذته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بعدم الاختصاص، أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية من جديد، صباح أول أمس السبت، على المحكمة

"شوف تيفي"

بعد القرار الذي اتخذته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، بعدم الاختصاص، أحال المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية من جديد، صباح أول أمس السبت، على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال مؤذنا بمسجد مشروع الصفا بالجماعة القروية الشلالات التابعة ترابيا لعمالة المحمدية، رفقة سيدة متزوجة تبلغ من العمر 31 سنة بتهم التحريض على الفساد والنصب والاحتيال والابتزاز، فيما حررت مذكرة بحث في حق شقيقة الزوجة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد كشفت مصادر اليومية، أن أطوار هذه القضية انطلقت بشكاية تقدمت بها امرأة متزوجة عمرها 28 سنة، يوم الخميس الماضي، لمصالح الدرك الملكي بالمحمدية، مفادها أنه سبق لها أن استدعت المؤذن البالغ عمره 37 سنة، أربع مرات، من أجل إخضاعها للرقية الشرعية بمنزلها الكائن بدوار لبراهمة بالجماعة نفسها، لكنها في المرة الخامسة اكتشفت أن المؤذن كان يقوم باغتصابها بعد تخديرها، ومن أجل تأكيد صحة أقوالها، قدمت لعناصر الدرك الملكي شريط فيديو يظهر المؤذن داخل المنزل عاريا، وهو يرتدي فقط سروالا قصيرا "شورت".

وأوضحت اليومية، أن المؤذن، الذي تم استدعاؤه أنكر تهمة الاغتصاب الموجهة له من طرف المشتكية، لكنه اعترف أن المشتكية قامت باستدراجه من أجل الفساد بعد أن طلبت منه خلع ملابسه، قبل أن يفاجأ بخروج شقيقتها من خزانة الملابس وهي تهدده بالعواقب الوخيمة بعد أن صرحت له بأنها قامت بتصويره بهاتفها النقال، لتطلب منه مبلغا ماليا حددته في 5 ملايين سنتيم مقابل ستر الفضيحة، لكنه رفض هذا المقترح لعدم توفره على المبلغ المذكور.

و أمام التضارب في الأقوال، تضيف اليومية، فإن العناصر الدركية، حجزت هاتفي الشقيقتين وتم إخضاعهما لفحص دقيق، حيث اكتشف المحققون تسجيلا صوتيا عبارة عن حوار بين الشقيقتين، تحرض فيه إحداهما الأخرى من أجل التشبث بطلب 5 ملايين سنتيم من المؤذن، وأمام هذه المعطيات انهارت الشقيقة التي كانت تقوم بعملية التصوير، واعترفت أنها استدرجت المؤذن رفقة شقيقتها من أجل ابتزازه في المبلغ المالي المذكور ليتم اعتقالها رفقة المؤذن، فيما اختفت شقيقتها عن الوجود ليتم تحرير مذكرة بحث في حقها.