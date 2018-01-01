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يا ربي السلامة..شاب ذبحوه وسرقو ليه 38 مليون في كازا+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 20:15 يا ربي السلامة..شاب ذبحوه وسرقو ليه 38 مليون في كازا+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شاب ذبحوه وسرقو ليه 38 مليون في كازا+تفاصيل مروعة
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في عمر الزهور، يوجد بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت، بعد أن تعرض للذبح على يد صديق له وشريكه واللذين يشتبه في تورطهما في سرقة مبلغ مالي تصل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شابا في عمر الزهور، يوجد بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت، بعد أن تعرض للذبح على يد صديق له وشريكه واللذين يشتبه في تورطهما في سرقة مبلغ مالي تصل قيمته لـ 38 مليون سنتيم من الضحية.

وأوضحت خالة الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الإثنين، أن ابن أختها تم استدراجه من طرف صديقه الذي أوهمه بوجود سيارة للبيع، مشيرة بأن الضحية وخلال انحنائه لفحص السيارة تعرض لضربة على مستوى الرأس بواسطة عصا حديدية، قبل أن يقوم شخص آخر بذبحه من الجزء الخلفي لعنقه.

وأكدت الخالة بأن الطبيب المشرف على حالة ابن أختها أبلغها بأن حالته خطيرة جدا، مبرزا بأن المصالح الأمنية أوقفت صديق الضحية والذي قال خلال التحقيق معه بعد اعتقاله بأن الأمر يتعلق بتبادل للضرب بينهما، حيث أنكر وجود عملية سرقة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ذبح الصديق الشريك السيارة المصالح الأمنية

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