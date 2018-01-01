عاجل..هذا جديد سرقة مبلغ 89 مليون من مواطن بعدما خرج من وكالة بنكية بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة سرقة مبلغ 89 مليون سنتيم من مواطن فور مغادرته لوكالة بنكية بمنطقة مديونة بالبيضاء، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح

"شوف تيفي"

في جديد واقعة سرقة مبلغ 89 مليون سنتيم من مواطن فور مغادرته لوكالة بنكية بمنطقة مديونة بالبيضاء، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف الشخصين المتورطين في هذه السرقة، واللذين يبلغان من العمر 45 و38 سنة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن إجراءات البحث المنجز في هذه القضية ساهمت في تحصيل قرائن مادية مكنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة والتي وقعت يوم 24 يناير الجاري، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة بشارع النخيل بمدينة مديونة، حيث تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.

وأكد المصدر ذاته، أن المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن التفاصيل الأولى الخاصة بسرقة المبلغ المالي المذكور، حيث أكد مصدرها أن الضحية تفاجأ مباشرة بعد مغادرته للوكالة البنكية بشخصين وهما يقومان بسرقة المبلغ المالي منه تحت التهديد بالسلاح الأبيض.