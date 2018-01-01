عاجل وهام للمشجعين المغاربة..هكذا يمكنكم الحصول على هوية بطاقة المشجع الخاصة بمونديال 2018 ﻿

أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن افتتاح خمسة مراكز في القارة الأوروبية لتسليم هوية بطاقة المشجع، للراغبين في حضور نهائيات كأس العالم 2018 ، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن افتتاح خمسة مراكز في القارة الأوروبية لتسليم هوية بطاقة المشجع، للراغبين في حضور نهائيات كأس العالم 2018 ، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليوز المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أوردته وسائل الإعلام الروسية، أن هذه المراكز ستقام في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا وفنلندا، مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص اختيار طريقة ومكان استلامه لهوية بطاقة المشجع الخاصة به عند تعبئته للاستمارة على الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي بوان فان أي دي بوان رو).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحصول على بطاقة المشجع متاح أيضا عن طريق البريد أو عبر مختلف مراكز إصدار التأشيرات حول العالم.

يذكر أن بطاقة المشجع تسهل للحاصلين عليها دخول الأراضي الروسية، وتساعدهم على التنقل بحرية بين جميع المدن والملاعب المحتضنة للبطولة.