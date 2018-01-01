عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: سرقة كثر من 110 مليون سنتيم بالبيضاء..تفاصيل جديدة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و38 سنة، من ذوي السوابق

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليتي سرقة، الأولى لمبلغ 310 ألف درهم، والثانية لمبلغ 890 ألف درهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من توقيف المشتبه به الأول لتورطه في عملية السرقة، التي وقعت السبت الماضي، لمبلغ 310 ألف درهما كانت موضوعة في الصندوق الخلفي لسيارة متوقفة أمام وكالة بنكية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء. وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المنجز في هذه القضية ساهمت من تحصيل قرائن مادية مكنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة أخرى، وقعت يوم 24 يناير الجاري، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة بشارع النخيل بمدينة مديونة، حيث تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات تتواصل لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، كما تتواصل أيضا عمليات التفتيش بغرض الوصول إلى العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة. وتم إيداع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقا للبلاغ.