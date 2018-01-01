 عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: سرقة كثر من 110 مليون سنتيم بالبيضاء..تفاصيل جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو | بوليتيك

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو

مثيـــــر.. الأرض تنتظر قمر الدم الأزرق العملاق.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير.. | دولي

مثيـــــر.. الأرض تنتظر ''قمر الدم الأزرق العملاق''.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير..

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة | مجتمع

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن | مجتمع

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن

عمارات عشوائية بدات كتنهار بسبب الرياح القوية بفاس..والناس تخلعو وهربو+صور | مجتمع

عمارات عشوائية بدات كتنهار بسبب الرياح القوية بفاس..والناس تخلعو وهربو+صور

فيديو جد خطير من قلب مكناس: شوفو الرياح القوية شنو دارت في واد السواني | بووز

فيديو جد خطير من قلب مكناس: شوفو الرياح القوية شنو دارت في واد السواني

شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين إيران و إسـرائيل | دولي

شـــــاعلة.. طبول الحرب تقرع بين ''إيران'' و ''إسـرائيل''

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش | حوادث و حقوق

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: سرقة كثر من 110 مليون سنتيم بالبيضاء..تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 19:13 عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: سرقة كثر من 110 مليون سنتيم بالبيضاء..تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
عاجل..هاذ شي ديال الأفلام: سرقة كثر من 110 مليون سنتيم بالبيضاء..تفاصيل جديدة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و38 سنة، من ذوي السوابق

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليتي سرقة، الأولى لمبلغ 310 ألف درهم، والثانية لمبلغ 890 ألف درهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من توقيف المشتبه به الأول لتورطه في عملية السرقة، التي وقعت السبت الماضي، لمبلغ 310 ألف درهما كانت موضوعة في الصندوق الخلفي لسيارة متوقفة أمام وكالة بنكية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء. وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث المنجز في هذه القضية ساهمت من تحصيل قرائن مادية مكنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة أخرى، وقعت يوم 24 يناير الجاري، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة بشارع النخيل بمدينة مديونة، حيث تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.

 وحسب المصدر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات تتواصل لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، كما تتواصل أيضا عمليات التفتيش بغرض الوصول إلى العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة. وتم إيداع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقا للبلاغ.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السرقة العمليات الإجرامية الينابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش | حوادث و حقوق

على طريقة الأفلام..دارو اللثام و شفرو 130 مليون ديال الذهب .. وهـاكيفاش

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ديدجي اللي انتاحر في ظروف غامضة بالدارالبيضاء

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: عملية كريساج عاين باين بطنجة والناس كيشوفو

حصري..هذا ما تقرر بخصوص مرتكب مجزرة تطوان | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما تقرر بخصوص مرتكب مجزرة تطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كواليس خاصة بمهرجان قفطانك بطنجة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..كواليس خاصة بمهرجان قفطانك بطنجة

من قلب باب سبتة..حكايات ممزوجة بألم المعاناة لنساء يبحثن عن لقمة العيش من التهريب المعيشي /إهانة/تمييز/و حكرة | خارج البلاطو

من قلب باب سبتة..حكايات ممزوجة بألم المعاناة لنساء يبحثن عن لقمة العيش من التهريب المعيشي /إهانة/تمييز/و حكرة

بالفيديو..هذه حصيلة الكوارث التي تسببت فيها الرياح القوية بمدينة فاس..الشجر طاح على الطوموبيلات و طاكسي تقلب فالطريق والناس تخلعو | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه حصيلة الكوارث التي تسببت فيها الرياح القوية بمدينة فاس..الشجر طاح على الطوموبيلات و طاكسي تقلب فالطريق والناس تخلعو

واش فراسك..مخاطر مهمة عن العطس.. تجنبوها | واش فراسك

واش فراسك..مخاطر مهمة عن العطس.. تجنبوها

﻿

آخر المستجدات

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

القمة الإفريقية الثلاثون: تتويج المغرب من قبل الاتحاد الإفريقي عن مساهمته في تنفيذ إعلان مالابو

مثيـــــر.. الأرض تنتظر قمر الدم الأزرق العملاق.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير.. | دولي

مثيـــــر.. الأرض تنتظر ''قمر الدم الأزرق العملاق''.. وهاشنو غايوقع في آخر يوم من يناير..

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة | مجتمع

عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن | مجتمع

بالفيديو..الثلوج تحاصر زوار أوكيمدن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.