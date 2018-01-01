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عروس الشمال والجزيرة الخضراء تعتزمان تمتين التعاون الثقافي بين الجانبين

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 18:11 عروس الشمال والجزيرة الخضراء تعتزمان تمتين التعاون الثقافي بين الجانبين | بوليتيك
عروس الشمال والجزيرة الخضراء تعتزمان تمتين التعاون الثقافي بين الجانبين
اتفق عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، مع رئيس بلدية مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية، خوسي إغناسيو لاندالوسي، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين، خاصة في المجالات الثقافية،

"شوف تيفي"

اتفق عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، مع رئيس بلدية مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية، خوسي إغناسيو لاندالوسي، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين، خاصة في المجالات الثقافية، بالنظر إلى موقعهما الجغرافي على ضفتي مضيق جبل طارق.

وأبرز الجانبان، خلال لقاء ثنائي يوم الجمعة الماضي، أهمية إغناء اتفاقية التعاون الثنائي بين المدينتين عبر الانفتاح على مواضيع جديدة للتعاون من قبيل التبادل الثقافي والتكوين، وتنظيم لقاءات أدبية وثقافية مشتركة بتعاون مع المعهد الإسباني "سرفانتيس"، مشيران إلى "عمق ومتانة الروابط التاريخية والحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا".

وأفاد بلاغ للجماعة الحضرية لطنجة بأن محمد البشير العبدلاوي أعرب عن "اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة بين الجانبين التي تؤسس لشراكة نموذجية بين البلدين الصديقين"، متوقفا عند مستوى التطور والتنمية التي تعرفها مدينة طنجة على جميع المستويات، وكذا الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها، وفرص التعاون التي تتيحها.

من جانبه أبدى السيد لاندالوسي الرغبة المتبادلة بين الجانبين لاستثمار الفرص المتاحة من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع المدينتين، مقترحا تنظيم أسبوع ثقافي مشترك ووضع المكتبة العربية بالجزيرة الخضراء رهن إشارة مدينة طنجة ومثقفيها لتحقيق مزيد من التقارب.

واعتبر بلاغ الجماعة الحضرية لطنجة أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجهات القوانين المنظمة للجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية.

 

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