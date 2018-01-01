سكوب: البنزرتي يطلب التعاقد مع رجاوي سابق والناصيري يرفض لهذا السبب ﻿

رحب فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بفكرة التعاقد مع المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي اسماعيل بلمعلم بحكم معرفته بمؤهلاته التقنية والبدنية إبان قيادته لفريق الرجاء.

شـــوف تيفي:

رحب فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بفكرة التعاقد مع المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي اسماعيل بلمعلم بحكم معرفته بمؤهلاته التقنية والبدنية إبان قيادته لفريق الرجاء.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن مدرب الوداد طلب من الناصيري رئيس الفريق الأحمر الدخول في مفاوضات مع بلمعلم بحكم أنه لاعب حر بعد فسخه للعقد الذي كان يربطه بفريق اتحاد طنجة.

وقالت المصادر ذاتها، إن الناصيري وجد نفسه في موقف محرج بعدما اتضح له أن وكيل بلمعلم هو الملقب ب"الجن" والذي كانت له خلافات مع مكونات الوداد في مقدمتها الرئيس نفسه.

وأوضحت مصادرنا أن الناصيري اشترط ابتعاد "الجن" عن الصفقة للدخول في مفاوضات مع بلمعلم الذي يمنحه قانون الجامعة التوقيع لأي فريق خارج فترة الإنتقالات بحكم انه لاعب حر.