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عاجل وهام للمغاربة..وجدو راسكم: البرد بزاف وتساقطات ثلجية من الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 17:52 عاجل وهام للمغاربة..وجدو راسكم: البرد بزاف وتساقطات ثلجية من الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..وجدو راسكم: البرد بزاف وتساقطات ثلجية من الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبا بتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبا بتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أنه يرتقب أن تسجل درجات الحراة الدنيا ما بين ناقص 5 درجات ودرجة واحدة، ودرجات الحرارة العليا ما بين درجتين و 7 درجات بكل من أقاليم إفران وخنيفرة وصفرو وتازة وبولمان وفكيك وتوريرت وميدلت وبني ملال وأزيلال وتنغير والحوز والراشدية وشيشاوة وورزازات وتارودانت.

وأضافت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أقاليم الريف والشرق وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول الداخلية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و 5 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية مرتقبة من اليوم الاثنين 29 يناير إلى غاية الأربعاء المقبل 31 يناير.

وستهم أقاليم إفران وخنيفرة وميدلت وبني ملال وأزيلال والراشدية وتنغير وورزازات والحوز وشيشاوة، في حين من المتوقع سقوط ثلوج بالأطلس الصغير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تساقطات ثلجية ورزازات الأطلس الصغير

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