حمــلة عبد الفتاح السيسي .. '' غياب المرشحين ليست مسؤوليتنا '' ﻿

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن إدارة الرئيس تأمل في وجود تنافس حقيقي ومتعدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها ليست مسؤولة عن غياب المرشحين.

وقال محمد أبوشقة، المتحدث باسم الحملة في تصريحات تلفزيونية، إنهم كانوا يرغبون في وجود عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية لتعزيز الديمقراطية التي تسعى الإدارة المصرية لترسيخها وتكريسها، لكن غياب المرشحين ليس مسؤوليتها، وأضاف أن الدستور احتاط لوجود مرشح وحيد في السباق الرئاسي، ووضع مادة تعالج هذا الوضع من الناحية القانونية، كما عالجت مواد قانون الانتخابات هذا الوضع، مضيفاً أن الدستور نص كذلك على ضرورة أن تبدأ الانتخابات قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية، وبالتالي ما يتردد عن تأجيل الانتخابات ليس في محله، حسب ما أورده موقع ''العربية نت'' .